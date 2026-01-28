Haberler

Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır ve Manisa'da gerçekleştirilen 'Narkokapan' operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 302 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. İçişleri Bakanı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Manisa'da sabah saatlerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan" operasyonları düzenlendiği belirtildi.

445 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının hedeflendiği ifade edildi.

Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği vurgulandı.

Operasyonlara 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi, 14 komando timi, toplam 1522 jandarma personelinin katıldığı ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Çalışmalar sonucu 302 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildiği aktarıldı.

"Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Manisa valiliklerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor.

Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz."

Bakanlık, Diyarbakır ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin bir video da paylaştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takımın başını yakan paylaşım
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri

ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka yeni limitler
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu

Ünlü oyuncudan DEM Partilileri kızdıracak yorum: Salak salak işler
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı