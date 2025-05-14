Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Vakıf Haftası Ziyareti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, Vakıf Haftası dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ilde yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi alan Vali Zorluoğlu, kurumun özellikle tarihi eserlerin korunması, sosyal yardımların sürdürülmesi ve vakıf kültürünün yaşatılmasına yönelik faaliyetlerini değerlendirdi.

Vakıfların toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi hayır kurumları olan vakıflar, toplumda sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmesinin yanında, Türk Vakıf geleneğinin yaşatılması, tarihimize ve geleneklerimize duyduğumuz sorumluluğun yerine getirilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Vakıflar Haftası'nı kutluyor. Kültür hayatımızda çok önemli bir görev ifa eden vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlamaya devam eden hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."