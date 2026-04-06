Diyarbakır Valisi Zorluoğlu AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı Açıklaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Vali Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin iradesini ve sesini duyurmak, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yurt sathına ve dünyaya ulaştırmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ettiğini belirtti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber kurumu değil, aynı zamanda milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip, devletimizin ve toplumumuzun ortak vicdanını yansıtan köklü bir müessesedir." ifadesini kullanan Zorluoğlu, AA'nın kuruluşundan bugüne üstlendiği tarihi misyonla milletin sesi olduğunu, her dönemde doğru bilgiye dayalı yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun aydınlatılmasına büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bilgi akışının son derece hızlandığı, dijital mecraların çoğaldığı ve dezenformasyonun ciddi bir tehdit haline geldiği günümüzde, Anadolu Ajansının doğru, güvenilir, hızlı ve sorumlu habercilik anlayışı daha da büyük bir kıymet kazanmıştır. Hakikatin izinde yürüyen, kamu yararını önceleyen ve ilkeli yayıncılığı esas alan bu anlayış, hem demokrasimizin güçlenmesine hem de toplumsal hafızamızın sağlıklı bir şekilde korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Anadolu Ajansı, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da saygın haber kuruluşlarından biri olarak Türkiye'nin sesini uluslararası alanda güçlü bir biçimde duyurmaktadır. Geleneksel habercilikteki köklü birikimini dijital dönüşüm ve küresel yayıncılık vizyonuyla birleştiren Anadolu Ajansı, şehirlerimizin, bölgelerimizin ve ülkemizin sahip olduğu değerleri geniş kitlelere ulaştırma noktasında da önemli bir görev üstlenmektedir. Bu çerçevede, kadim Diyarbakır'ımızda hayata geçirilen yatırımların, sosyal projelerin, kardeşlik ve huzur ikliminin daha geniş çevrelere aktarılmasında da mühim bir köprü vazifesi görmektedir.

Bu anlamlı yıl dönümünde, başta Anadolu Ajansının kıymetli yöneticileri olmak üzere, büyük bir özveriyle görev yapan muhabirlerini, editörlerini, foto muhabirlerini, kameramanlarını ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum."

Anadolu Ajansının kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm mensuplarını şükranla yad ettiğini ve ebediyete intikal eden basın emekçilerini rahmetle andığını belirten Zorluoğlu, AA'nın başarılarının artarak devam etmesini temenni ettiğini, 106. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti.