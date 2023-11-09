Diyarbakır Valisi Su'dan "10 Kasım" mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, dünyanın takdirine mahzar olmuş bir lider olarak dünyadaki mazlum milletlere de örnek olduğunu ifade eden Su, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlamaya, bizlere emanet ettiği bu güzel vatanımıza sahip çıkmaya ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 85'inci yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."