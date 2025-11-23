Haberler

Diyarbakır Valisi, Öğretmenler Günü'nde Mesaj Yayımladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Eğitimin önemine değinen Zorluoğlu, öğretmenlerin fedakarlıklarının şehir ve ülke için değerli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, geleceği şekillendiren ve çocukların yüreğine ışık olan tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirtti.

Türkiye'nin binlerce yıllık medeniyet birikimini yarınlara taşıyan en kıymetli emanetçilerinin öğretmenleri olduğuna içtenlikle inandığını dile getiren Zorluoğlu, "Güçlü bir Diyarbakır ve güçlü bir Türkiye, ancak nitelikli ve kararlı bir eğitim kadrosuyla mümkündür. Öğretmenlerimizin emeği, şehrimizin ve ülkemizin yarınlarını belirleyen en değerli yatırımdır. Fedakarlıkları, sabırları ve çocuklarımız için yaktıkları meşale için her bir öğretmenimize gönülden teşekkür ediyor, her koşulda görevini özveriyle sürdürmüş emekli öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, çağdaş ve güçlü bir eğitim anlayışını sürdürme kararlılığındayız. Diyarbakır'da eğitimin niteliğini artırmak ve çocuklarımızın fırsatlara eşit şekilde erişmesini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyen projelere öncelik veriyor, sınıflarımızın fiziki yapısını güçlendirip donanımını artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki bugünün öğrencileri, yarının dünyasında söz sahibi olacaktır. Bu yolculuğun gerçek mimarları ise öğretmenlerimizdir. Diyarbakır'ın ve ülkemizin her köşesinde büyük bir sevgiyle, inançla ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
