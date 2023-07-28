Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikram etti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Selahaddin Eyyubi Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımının ardından Vali Su, vatandaşlarla sohbet etti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Başkanlığınca aşure günü dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Camisi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Su, bugünlerin birlik ve beraberlik duygularının yoğun yaşandığı özel günler olduğunu ifade etti.

Aşure dağıtımının ardından Su, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesinin, Selahaddin Eyyubi Camisi ve Hazreti Süleyman Camisinde toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettiği belirtildi.