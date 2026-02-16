Haberler

Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliyenin çayın su seviyesinde artışa neden olacağı uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliye nedeniyle Batman Çayı'nda su seviyesinin yükseleceği konusunda bölge sakinlerini uyardı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirleri almaları gerektiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, Batman Barajı'ndan yapılacak kontrollü tahliye sebebiyle Batman Çayı'nın su seviyesinde meydana gelecek artıştan dolayı bölge sakinlerini uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'na gelen su miktarında artış olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Tahliye süresince Batman Çayı'nın su seviyesinde artış yaşanacağından çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Batman Çayı'nın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin sınırlarından geçen kesimlerinde de su seviyesinde yükselme beklenmektedir. Bu bölgelerde çay yatağına yakın yerleşim alanları ile tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlarda gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur."

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı