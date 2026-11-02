Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilaç fark ücretlerine katkı sundu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerinin ilaç giderlerine katkı sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kanuni Sultan Süleyman döneminde tesis edilen Sultan I. Süleyman Vakfının vakfiye şartları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin ilaç giderlerine katkı sunulduğu belirtildi.

Osmanlı medeniyetinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışının önemli örneklerinden biri olan Sultan I. Süleyman Vakfının hastaların ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hayır şartlarıyla dikkat çektiği ifade edilen açıklamada, Vakfın yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan köklü bir sosyal sorumluluk anlayışını yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, bu tarihi mirasın yaşatılması amacıyla Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen hayır hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ilaç temini sırasında eczanelere ödemeleri gereken ilaç fark ücretlerine katkı sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen destekle, vatandaşlarımızın sağlık giderlerinden kaynaklanan ekonomik yüklerinin hafifletilmesi, ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimlerinin kolaylaştırılması ve vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının kuruluş amaçlarına uygun biçimde yerine getirilmesi hedeflendi. Vakıf medeniyetimiz, yalnızca tarihi eserlerin korunması ve yaşatılmasıyla sınırlı kalmayıp insanı merkeze alan, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmeyi amaçlayan köklü bir dayanışma geleneğini temsil etmektedir. Yüzyıllar önce ihtiyaç sahiplerinin yararına tesis edilen vakıfların hayır şartları, bugün de toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Sultan I. Süleyman Vakfı'nın hastalara yönelik hayır şartlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda uygulanması, vakıf kurumunun tarihsel sürekliliğini ve insan odaklı hizmet anlayışını ortaya koymaktadır. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, ecdadımızın vakfiyeler aracılığıyla gelecek nesillere emanet ettiği hayır iradesini yaşatmaya; vakıf kültürünün temel değerleri olan merhamet, yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Asırlar önce yazılan bir hayır şartı, bugün de ihtiyaç sahiplerine umut olmaktadır."

Kaynak: AA