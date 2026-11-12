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Diyarbakır Sur'da silahla yaralanma soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır Sur'da 25 Ekim'de 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Şüphelilerin yakalandığı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Ekim'de 1006. Sokak'ta M.U'nun silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüpheli, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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