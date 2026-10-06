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Diyarbakır Sur'da 19 yıl önceki Erhan Kurt cinayetinde maktulün babası tutuklandı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden maktulün babası tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden maktulün babası tutuklandı.

Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı mevkisinde bulunan yolda 21 Eylül 2007'de Erhan Kurt'un boğularak öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, maktulün babası A.K, annesi A.K, ağabeyi S.K. ile yakınları O.K, Y.K. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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