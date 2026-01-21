Haberler

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki Taha A. hayatını kaybederken, N.Ö. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada Taha A. (19) öldü, N.Ö. ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolundaki Sadi köprüsünde meydana geldi. 06 BJT 650 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçtaki Taha A. ve N.Ö. (38) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taha A.'nın öldüğü belirlendi. Yaralı N.Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Taha A.'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel





