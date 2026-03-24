Diyarbakır-Silvan kara yolunda çökme meydana geldi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde, Diyarbakır-Silvan kara yolunun ortasında meydana gelen çökme nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. DİSKİ ve Karayolları ekipleri, bölgedeki güvenlik önlemleri ile çukurun onarımı için çalışma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Karayolları ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Karayolları ve DİSKİ ekipleri oluşan çukurun onarılması için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, DİSKİ'ye ait içme suyu hattına ait düşey baca kaynaklı zemin boşalması nedeniyle asfalt kaplama altında lokal çökme meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli teknik inceleme ve onarım çalışmaları başlatılmış olup süreç saha ekiplerimiz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda çökme tespit edilen kesimde şerit daraltması ve kontrollü geçiş uygulaması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hızlarını düşürmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
