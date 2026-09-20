Diyarbakır Silvan'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı, 3 arazöz sevk edildi

Diyarbakır Silvan'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı, 3 arazöz sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalındaki Dolapdere Mahallesi mevkisinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi, çalışmalar sürüyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Dolapdere Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA