Diyarbakır Silvan'da eve silahlı saldırıda 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır Silvan'da eve silahlı saldırıda 24 yaşındaki kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal Eskiköy Mahallesi'nde dün akşam bir eve yönelik silahlı saldırıda 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi sonrası bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, bir eve yönelik silahlı saldırıda Canan Bebek (24) hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bebek ailesine ait eve silahlarla ateş açtı. Saldırıda Canan Bebek vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Canan Bebek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, bugün, sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.