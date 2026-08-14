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Diyarbakır- Seyir halindeki TIR alev alev yandı; o anlar kamerada

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Silvan kara yolunda seyir halindeki bir TIR’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda seyir halindeki bir TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Diyarbakır Silvan kara yolu Kırsal Kağıtlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TIR kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-kamera: Hüseyin İÇLİ /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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