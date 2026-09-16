Diyarbakır- Otomobille çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

DİYARBAKIR'da, otomobille çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdülkadir Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GM 971 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken bir otomobille çarpışarak devrildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı