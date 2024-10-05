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'Diyarbakır, Onları Asla Unutmayacak'

'Diyarbakır, Onları Asla Unutmayacak'
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve partililer, 2014'teki Kobani olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. Ocak, kardeşlik mesajı vererek masum gençlerin katledilmesini lanetledi.

'DİYARBAKIR, ONLARI ASLA UNUTMAYACAK'

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile beraberindeki partililer, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) çağrısı ile 6-7-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının Yenişehir Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Burada konuşan Ocak, kardeşliğin kazanacağını ifade ederek, "Bundan tam 10 yıl önce, henüz 16 yaşında olan Yasin Börü ve arkadaşları, hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine özellikle de yoksul Kürt kardeşlerimize ulaştırmak amacıyla yola çıktılar. Ancak ne yazık ki PKK ve yandaşlarının düzenlediği vahşi saldırılar sonucu bu masum gençlerimiz hunharca katledildi. Bizler, Yasin Börü ve arkadaşları gibi yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatımızın merkezine koyarak, bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda kardeşlik kazanacak, kötülük ve ihanet ise tarihin karanlık sayfalarına gömülecektir. Bir kez daha Diyarbakır'ımızın başı sağ olsun. Diyarbakır, onları asla unutmayacaktır" dedi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Mehmet Raşit Yasin Börü Diyarbakır AK Parti Politika Kobani Güncel Yaşam Masum

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