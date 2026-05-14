Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 288'e yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 288 şüpheli yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun olmak üzere toplam 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 288 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Aydın Arık
