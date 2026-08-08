Haberler

Diyarbakır'da 8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da 8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır polisi, telegram ve dijital platformlarda örgütlenen bir şebekenin, hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini tehdit ve şantaj yoluyla hedef aldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest kaldı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır polisi, "Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri" gerçekleştirenlere yönelik 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi.

Tespit edilen şebekeye yönelik ekipler yaptıkları incelemede, söz konusu organizasyonların hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden "tehdit ile şantaj eylemleri" gerçekleştirdikleri saptadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından soruşturma başlatılmasıyla harekete geçen polis ekipleri, Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!