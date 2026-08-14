Teknoloji İndirimi İzdihama Yol Açtı

DİYARBAKIR'da bir firmanın açılışa özel teknolojik ürünlerinde yaptığı indirim, izdihama neden oldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kentteki bir AVM'de faaliyet gösteren firmanın teknolojik ürünlerinde açılışa özel indirim yapacağı, sanal medya üzerinden duyuruldu. Açılışa büyük ilgi gösterenler, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. İzdiham sırasında birçok ürün de raflardan düşerek kırıldı. İçeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı