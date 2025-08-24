Diyarbakır Lice'de Dört Noktada Örtü Yangını Çıktı

Diyarbakır Lice'de Dört Noktada Örtü Yangını Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Öğle saatlerinde dört noktada örtü yangınları çıktı. Ekipler bir yangını söndürürken, diğer üç noktayla mücadele sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 4 noktada örtü yangını çıktı. Ekipler yangınlardan birini söndürürken, diğerlerine müdahale devam ediyor.

Kırsal Örtülü, Duru ve Çağdaş mahalleleri yakınlarında ve Tapantepe mevkinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangınları çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü'nden 3 araç ve 15 personel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 1 tanker ve 4 itfaiye aracı ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından, Tapantepe'deki yangın söndürüldü. 3 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı saha ücretlerine okkalı zam

Zam yağmuru halı sahaları da vurdu! Saatlik ücrete okkalı zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.