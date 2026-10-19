Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle Nevruz Park'ta sona erdi

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle final yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin son gününde sanatçı Turgut, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Turgut, "Pembe Mezarlık" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Parkı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Fatma Turgut'un sahne aldığı konserle Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dokuz günlük programı sona erdi.

Kaynak: AA