Diyarbakır'da çıkan örtü yangını dronla görüntülendi

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğü bölge dronla görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı kırsal İnkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının ardından oluşan tahribat ise dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı