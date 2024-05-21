Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kobani Davası Kararlarına Tepki Gösterdi

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobani Davası'nda çıkan kararlara ilişkin açıklama yaptı. Platform sözcüsü Elif Turan, "Siyasal alanı daraltmaya yönelik yargı eliyle yapılan bu ve benzeri müdahalelere karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Barosu, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği, Tabip Odası gibi 110 kurumun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobani Davası kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Platform sözcüsü Elif Turan tarafından Diyarbakır Barosu'nda yapılan açıklamada, verilen kararın toplum vicdanında karşılık bulmadığını söyledi.

Turan açıklamasında şunları dile getirdi:

"Kobani'de İŞİD'in barbarca gerçekleştirdiği saldırılara karşı demokratik bir hakkın kullanımı yönünde yapılan bir çağrı tweetinin; tüm hukuki güvenceler göz ardı edilerek yargı sürecine konu edilmesi, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğüne yönelik bir saldırı değerlendirmesiyle ağır cezaların verilmesi toplum vicdanında karşılık bulmamıştır. Nitekim yargı yetkisi kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, söz konusu tweetin ifade özgürlüğü çerçevesinde kaldığını belirterek, Türkiye aleyhine ihlal kararı verdiğini de hatırlatmak istiyoruz. Siyaset ve sivil toplum alanını daraltan, hatta tümüyle ortadan kaldıran bu ve benzeri politik temelli yargılamalar, çoğulculuğu ve farklı fikirleri sindirme gayesiyle ülkeyi hukuk devletinden ve demokrasiden uzaklaştırmaktadır.

Demokratik hukuk devletinin temeli şüphesiz bağımsız ve tarafsız yargıdır. Yargının bağımsız olamadığı bir ortamda hiçbir hakkın ve bireyin hukuk güvenliğinden söz edemeyiz. Savunma hakkı başta olmak üzere adil yargılanma hakkı ilkelerinin ihlal edildiği, AİHM kararlarının uygulanmadığı bir sürecin sonunda verilen ağır mahkumiyet kararları yargının, siyasi saiklerle hareket ettiğini ve bağımsızlığını yitirdiğini çok açık şekilde göstermiştir. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak siyasal alanı daraltmaya yönelik yargı eliyle yapılan bu ve benzeri müdahalelere karşı durmaya devam edeceğimizi, başta Kürt meselesi olmak üzere toplumsal sorunların demokratik ve barışçıl çözümüne zarar veren yargı pratiklerine son verilmesini ve temel hakları ihlal edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını beklediğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."