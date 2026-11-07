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Diyarbakır Kayapınar'da yarış yapan sürücülere 138 bin lira ceza kesildi

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Diyarbakır Kayapınar'da yarış yapan sürücülere 138 bin lira ceza kesildi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 Kasım akşamı Diyarbakır Stadyumu civarında otomobilleriyle yarış yapan sürücülere toplam 138 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetleri daimi olarak iptal edilirken araçları 60 gün süreyle trafikten menedildi.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 138 bin TL idari para cezası kesildi. Ehliyetleri daimi olarak iptal edilen sürücülerin araçları ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Diyarbakır Stadyumu civarında, 4 Kasım'da akşam saatlerinde bir grup sürücü otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. Trafikte tehlikeye neden olan yarış sırasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yarış yaptığı belirlenen sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5'inci maddesi kapsamında toplam 138 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgeleri daimi olarak geri alınırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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