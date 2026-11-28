Diyarbakır Kayapınar'da müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin de yer aldığı müdahalenin ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Huzurevleri Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA