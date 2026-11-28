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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Huzurevleri Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA