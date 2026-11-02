Diyarbakır Kayapınar'da Fırat Bulvarı'nda drift atan sürücü trafiği tehlikeye attı

Diyarbakır Kayapınar'da Fırat Bulvarı'nda drift atan sürücü trafiği tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde Fırat Bulvarı'nda otomobiliyle art arda drift atan sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken diğer sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle art arda drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı