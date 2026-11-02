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Diyarbakır Kayapınar'da Fırat Bulvarı'nda drift atan sürücü trafiği tehlikeye attı

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Diyarbakır Kayapınar'da Fırat Bulvarı'nda drift atan sürücü trafiği tehlikeye attı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde Fırat Bulvarı'nda otomobiliyle art arda drift atan sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken diğer sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle art arda drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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