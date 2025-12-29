Haberler

Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi mekanlarını beyaza bürüdü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapılar dronla görüntülenirken, fotoğraf sanatçıları da kar yağışını değerlendirerek bu anları kaydetti.

DİYARBAKIR'DA TARİHİ MEKANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kentin tarihi mekanları beyaza büründü. Oluşan güzel görüntüler dronla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hevsel Bahçeleri gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında fotoğraflık görüntüler oluştu. Bazıları ise kar topu oynadı. Kar yağışını fırsat bilen fotoğrafçılar da tarihi mekanları fotoğrafladı. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Sıddık Demir, "Kar çekimine geldik. Uzun zamandan beri herhangi bir kar yağışı olmuyordu. Bunu fırsat bilip Diyarbakır'ı fotoğraflamak istedik. Tarihi mekanları özellikle seçtik. Tüm fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruz" dedi.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
