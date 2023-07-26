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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde muhtar ile akrabası arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yeşerdi Mahallesi'nde muhtar B.Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu muhtar B.Ç. ile olay yerinde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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