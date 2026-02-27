Silvan'da 3 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından, gece saatlerinde Silvan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı 3 kırsal mahallede yollar ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Silvan Belediyesi ekipleri tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı