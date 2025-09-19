Haberler

Diyarbakır’ın Lice ve Dicle ilçelerinde örtü yangınları söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalında çıkan 3 farklı örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalındaki 3 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Lice'nin kırsal Çağdaş ve Uçarlı mahalleleri ile Dicle'nin kırsal Taşağıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangınları çıktı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yangın çıkan alanlardaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

