Diyarbakır'da kar yağışı

BEYAZA BÜRÜNEN KENT DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kent, dronla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve çevresinin tamamına yakını havadan çekildi. Urfakapı, Dağkapı ve Mardinkapı gibi kentin önemli ana kapıları ve çevresindeki alanlar dronla kaydedildi. Birbirinden güzel görüntüler ilgi çekti.