Diyarbakır'ın "Gaffar Babası" görev yaptığı kentte unutulmuyor

Diyarbakırlılar, 25 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Okkan, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, iki yıl sonra da şube müdürlüğüne terfi etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1986'da görev alan Okkan, bu ilde 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Okkan, 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edilerek, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü 17.40 sıralarında makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.

İhtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere desteğini esirgemedi

Görev yaptığı süre boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek oldu.

Ali Gaffar Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu.

Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıktı

Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez Okkan'ın emriyle sokağa çıkarak trafiği yönetti. İki otomobil alan Ali Gaffar Okkan, mavi ve beyaz renklerde boyattığı araçlarda ikişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ederken, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım etti.

Tebdili kıyafetle kenti dolaştı

Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunup sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren Okkan, zaman zaman yolda gördüğü yaşlıları da makam aracıyla evlerine bıraktı.

Okkan, bu sayede talep ve sıkıntılarını iletme fırsatı bulan Diyarbakırlıları sık sık makamında ağırladı.

Çocukları eğitime kazandırdı, gençleri spora yönlendirdi

Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla yakından ilgilenen Okkan, ailelerine destek sunarak onları eğitime kazandırdı. Gençleri terör ve uyuşturucu örgütlerinden uzak tutmak için spora yönlendirdi, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulundu.

Gece şehirdeki güvenliği takip ediyordu

Okkan, şehirde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü mesainin yanı sıra Diyarbakır'ın kritik noktalarına kurdurduğu kameralardan da gece geç saatlere kadar makam odasındaki dev ekrandan sokaklardaki gelişmeleri takip etti.

Diyarbakırspor'un "onursal başkanı" ilan edildi

Diyarbakırspor'un 1. Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için uğraş veren Ali Gaffar Okkan, bunun için yoğun mesaisi arasında bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi.

Yeşil kırmızılı ekibin sahasında oynadığı tüm maçları, sahaya çıkış tünelinin kapısından izleyip futbolcuların gol sevincine ortak olmasıyla taraftarın da gönlünü kazanan Okkan'a, tribünlerden maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulunuluyordu.

Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a beslediği sevgiyi sık sık dile getiren Okkan, Diyarbakırspor'a katkılarından dolayı dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.

Diyarbakırlılar çocuklarına ismini verdi

Diyarbakırlılar Okkan'a duydukları sevgi nedeniyle hatırasını yaşatmak için doğan çocuklarına onun ismini verdi.

Kentte "Ali Gaffar" ismini taşıyan onlarca çocuktan bazıları, şehadetinin yıl dönümünde Sakarya'ya giderek Okkan'ı mezarı başında yad ediyor.

Türk Polis Teşkilatının 11 Nisan 2022'de 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün içinde oluşturulan "Şehitler Köşesi" ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

İki yıl önce anma etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, Şehit Okkan'ın anısına hazırlanan video paylaşıldı, aynı gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince, Diyarbakır Stadyumu'nda "Diyarbakırspor'un Efsane Takımı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anma Maçı" programı düzenlendi.

Program kapsamında oynanan maçta, aralarında 2000-2001 sezonu 1. Lig şampiyonu olan Diyarbakırsporlu futbolcuların da bulunduğu iki takım sahaya 21 ve 54 numaralı "Gaffar Okkan" resminin bulunduğu formalarla çıktı.

Kentte görev yaptığı 4 yıl boyunca Diyarbakırlıların gönlünde yer edinen şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, kentte her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.