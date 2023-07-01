Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayan yangın meyve ağaçlarına sıçradı

Dicle Barajı mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bahçedeki meyve ağaçlarına sıçradı. Yangın sonucunda ekili alanlar ve meyve ağaçları zarar gördü. Olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.