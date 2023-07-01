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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayan yangın meyve ağaçlarına sıçradı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayan yangın meyve ağaçlarına sıçradı

Güncel Haberler

Dicle Barajı mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bahçedeki meyve ağaçlarına sıçradı. Yangın sonucunda ekili alanlar ve meyve ağaçları zarar gördü. Olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangında ekili alanlar ile meyve ağaçları zarar gördü.

Eğil ilçesi Dicle Barajı mevkiinde tarlada başlayan yangın büyüyerek bahçedeki meyve ağaçlarına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çalışmasıyla söndürülen yangın, bazı buğday ve mercimek ekili alanlar ile bahçedeki ağaçlarda zarara yol açtı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel

Dicle Barajı Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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