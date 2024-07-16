Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde, Mehmet Ç'nin (31) kullandığı 38 EM 419 plakalı otomobil ile Recep A. (54) idaresindeki 35 JA 216 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Veysi A. (43), Mehmet A. (21) ve Mustafa K. (35) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.