Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kaymakamlık açıklamasında, olumsuz hava koşullarının etkileri duyuruldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu nedenle yarın, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel