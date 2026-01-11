Haberler

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kaymakamlık açıklamasında, olumsuz hava koşullarının etkileri duyuruldu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
