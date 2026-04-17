Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Çermik'i ziyaret etti

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Çermik ilçesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Adem Karataş'ı makamında ziyaret eden Sadoğlu, ilçedeki eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret eden Sadoğlu, yeni göreve başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran'a başarılar diledi, ardından "Köklerden Geleceğe Çermik" sergisinin açılışına katıldı.

Sadoğlu, Cumhuriyet İlkokulu'nu da ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.