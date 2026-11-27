Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Mutlu, Bağlar'da gece esnaf ve sakinlerle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Bağlar ilçesinde gece yürüyüşü sırasında esnaf ve ilçe sakinleriyle sohbet etti. Mutlu, Nükhet Coşkun Caddesi ve çevresindeki sokaklarda vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.
DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Bağlar'da gece saatlerinde yürüyüş yaparak esnaf ve ilçe sakinleriyle sohbet etti.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, saha çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesinde Nükhet Coşkun Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yürüdü. Mutlu, yürüyüş sırasında karşılaştığı esnaf ve ilçe sakinleriyle bir süre sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı