Meteorolojiden Diyarbakır için kar ve don uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Ergani, Çermik, Silvan, Lice, Kulp, Hani, Dicle, Hazro, Çüngüş, Çermik, Kocaköy ve Eğil ilçeleri için kar ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, kentte yarından itibaren kuzeyden gelecek soğuk havanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kent genelinde 17-20 Ocak arasında kar yağışı beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, kar yağışının Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde (Ergani, Çermik, Silvan, Lice, Kulp, Hani, Dicle, Hazro, Çüngüş, Çermik, Kocaköy ve Eğil) yoğun kar yağışına dönüşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde 16-23 Ocak arasında buzlanma, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenmektedir. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.