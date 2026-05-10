Diyarbakır'da "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında etkinlik yapıldı

Diyarbakır Hipodromu'nda "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Timleri tarafından, trafik bilincinin artırılması, sürücü ve yayaların trafik kurallarına karış duyarlılığının güçlendirilmesi amacıyla Diyarbakır Hipodromu'na "Hızını Azalt, Ömrünü Uzat" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar asıldı.

Pankartlarla trafik güvenliğinin hayati önemine dikkat çekilerek, trafik kurallarına uyulmasının can kayıpları ve kazaların önlenmesindeki kritik rolüne ve güvenli trafik kültürünün toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.