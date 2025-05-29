Diyarbakır Havalimanı, Pistteki Çatlak Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı, Pistteki Çatlak Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı
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Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar çevre illere yönlendirildi ve yolcular karayolu ile transfer edilecek.

DİYARBAKIR Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara divert etti.

Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına divert etti. ? Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek. Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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