Diyarbakır Havalimanı'ndaki Pist Çatlağı Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu

Diyarbakır Havalimanı'ndaki Pist Çatlağı Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu
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Diyarbakır Havalimanı'nda yapılan rutin kontrollerde pistte çatlak tespit edildi. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla pist uçuş trafiğine kapatıldı. Bakım ve onarım çalışmalarının 30 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Diyarbakır Havalimanı'nda çatlak tespit edilen pist, uçuş trafiğine kapatıldı.

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.30'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildiği bildirildi.

Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs'ta saat 00.01'de tamamlanması öngörülmekte. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecek."

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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