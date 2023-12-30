Diyarbakır Havalimanı'nda Özel Jet Kazası
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan özel jet, Diyarbakır Havalimanı'na inmek için alçalırken pistten çıktı. Jet, ARFF ekipleri tarafından kurtarıldı ve pist yeniden uçuşlara açıldı. Soruşturma devam ediyor.
EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkış yapan ve Diyarbakır Havalimanı'na inmek için alçalıp teker koyduğu pistten çıkan TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet, ARFF (Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekiplerince bulunduğu kurtarıldı. Jetin kurtarılmasının ardından pist yeniden uçuşlara açılırken, yer kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,