Hastanenin acil servisinde bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada; 1 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, acildeki hasta ve yakınları panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavgaya hastanedeki jandarma ekipleri müdahale ederken, yaralanan kişi tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

500

