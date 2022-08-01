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Diyarbakır gündem haberleri | Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret

Diyarbakır gündem haberleri | Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret

Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti.

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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar ilçesinde bulunan cemevinde Vali Su'yu dernek başkanı Aydın Atlı, başkan yardımcısı Ayfer Artan ve dernek üyeleri karşıladı.

Atlı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Su, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Aydın Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilgisinden dolayı Su'ya teşekkür etti.

Ziyarette, diğer ilgililer de yer aldı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır su Güncel Haberler

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