Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı - Haberler

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Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı

AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır haberi... Diyarbakır'da huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı

Diyarbakır haberi: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüphelinin de aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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