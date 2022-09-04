Diyarbakır haberi... Kayapınar Belediyesi'nden yeni doğan bebeklere ilk hediye

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşarak, bebeklerinin ilk ihtiyaçlarından bir kısmını karşılayacak ürünlerden oluşan "Hastane Çıkışı Seti" hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yeni Doğan'ın ilk hediyesi Kayapınar Belediyesi'nden" mottosuyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni doğan bebekler ve anneleri ziyaret edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Pelda Can Bingöl Büyüktimur, hastane odalarında tedavileri devam eden annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın selamlarını iletti. Sağlık durumları hakkında hastane görevlilerinden bilgi de alan Büyüktimur, annelere şal, yeni doğan bebeklere de 'Hastane Çıkışı Seti' hediye etti.

Kaymakam Karaman'ın ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet veren, insana yatırım yapan kurumlardır. Daha önce başlattığımız "Hoş geldin Kayapınar Bebeği" projemizin ardından bu kez Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce "Yeni Doğan'ın İlk Hediyesi Kayapınar Belediyesi'nden" adlı proje ile anne baba olmuş hemşehrilerimizin mutluluklarına ortak olup belediyemizin yanlarında olduğunu gösteriyoruz. Ekiplerimiz doğum yapmış anneleri hastanede ziyaret ederek ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunup annelere şal, bebeklerimize de 'Hastane Çıkış Seti' hediye etti. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifade edildi. - DİYARBAKIR