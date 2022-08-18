Diyarbakır gündem haberleri | Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (3)

BAKAN VARANK BUCAK'TA KAPALI PAZAR KOMPLEKSİNİ AÇTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bucak Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı Pazar Kompleksinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bucak'ı tekrar ziyaret etmekten mutlu olduğunu belirterek, "Bucak Burdur'un lokomotif ilçelerinden bir tanesi. Burada pazarcı esnafımız rahat edecek. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan hem pazarcı hem vatandaşlarımız rahat edecek. Yerelde gönül belediyeciliği ile genelde de Türkiye'yi kalkındırmanın mücadelesi ile siyaset yapmaya çalışıyoruz. Birileri siyaseti nasıl zannediyor, yan gelip yatma yeri zannediyor, sadece konuşmak zannediyor. Bakıyorsun birileri büyükşehir belediye başkanı olmuşlar, kar yağıyor balık yemeye gidiyor, sel oluyor tatile gidiyor. Belediyecilik nasıl yapılır, gönül belediyeciliği nasıl yapılır görmek isteyen varsa o koca koca büyükşehir belediye başkanları gelsinler Bucak'ta belediyeciliği öğrensinler." dedi. Konuşmaların ardından Bakan Varank, beraberindekilerle birlikte kompleksin açılışını yaptı.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), -