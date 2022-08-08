Diyarbakır gündem haberi: Garo Paylan'dan Bakan Ersoy'a: 'Aram Tigran'ın Diyarbakır'a Gömülmesine Neden İzin Vermiyorsunuz?'

Diyarbakır haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2009’da hayatını kaybeden sanatçı Aram Tigran’ı TBMM gündemine taşıdı. Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a “Aram Tigran’ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? Aram Tigran’ın vasiyetine göre Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2009'da hayatını kaybeden sanatçı Aram Tigran'ı TBMM gündemine taşıdı. Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a " Aram Tigran'ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? Aram Tigran'ın vasiyetine göre Diyarbakır'a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2009 yılında hayatını kaybeden sanatçı Aram Tigran'la ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Paylan, şunları kaydetti:

"1915'te Diyarbakır'dan sürülen bir ailenin oğlu olarak Suriye'nin Kamışlo ilinde doğan Tigran hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde bu toprakların müziklerini söyledi. En büyük vasiyeti olan, atalarının memleketi Diyarbakır'a gömülmesine, dönemin AKP iktidarınca müsaade edilmedi. Diyarbakır'da Aram Tigran adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi."

Paylan, Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

-Türkiye halkları tarafından sanatına ve şahsına büyük bir sevgi duyulan Aram Tigran'ın anısını yaşatmak adına herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

-Aram Tigran'ın vasiyetine göre Diyarbakır'a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz?

-Bakanlığınızın, Aram Tigran'ın adını yaşatacak herhangi bir projesi bulunmakta mıdır?