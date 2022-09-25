Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması
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Diyarbakır haberi: Diyarbakır Valiliği, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.
Diyarbakır Valiliği, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."